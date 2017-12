Juncà es lesiona i es podria perdre el partit contra el Girona del dia 21

David Juncà havia recuperat la titularitat coincidint amb la reacció de l'Eibar. Tres triomfs seguits, amb actuacions notables, han servit per treure el conjunt basc de la depressió de resultats i fer que s'hagi enfilat fins als 17 punts, lluny del descens. Diumenge contra l'Espanyol però, el de Riumors es va trencar. El lateral va patir «una lesió lleu al bíceps femoral dret» i va haver de ser substituït al m.50 per Cote. José Luis Mendilibar va reconèixer que «el perdrem per 3 partits, però coincidint amb l'aturada, confiem recuperar-lo». Això voldria dir que no es podria enfrontar al Girona, el dia 21 a Ipurua. Tot i això, el club ahir a la tarda va dir que el termini de recuperació seria de 15 dies, amb la qual cosa podria arribar, molt just, al partit contra el Girona.

Juncà -que acaba contracte el 30 de juny- ha alternat suplència i titularitat fins a encadenar tres presències seguides a l'onze (Betis, Llevant i Espanyol) a partir del 5-0 contra el Betis. Aquest curs ja acumula, entre Lliga i Copa 8 partits i va camí de superar els 12 que va disputar en tot el curs passat.