L´Atlètic necessita guanyar el Chelsea i que el Roma punxi a casa amb el Qarabag

L'Atlètic de Madrid insistirà avui en les seves últimes opcions a la Lliga de Campions agafat a un doble duel, primer a Londres contra el Chelsea, un partit en el qual només li val la victòria, i després a Roma, on necessita alhora un empat o una derrota del conjunt italià contra el Qarabag.

Tot i que l'Atlètic s'aïlla en el seu partit propi a Stamford Bridge, escenari fa tres anys d'un inesborrable triomf per 1-3 a les semifinals de la Lliga de Campions, res serà possible si no hi ha una ajuda del Qarabag a l'Olímpic de Roma. Si es dona aquesta combinació, a vuitens; si no, el seu destí serà la Lliga Europa.

Antoine Griezman liderarà l'ofensiva final de l'Atlètic per arribar als vuitens de final contra el Chelsea, l'únic equip que ha derrotat el conjunt de Simeone en aquesta campanya, 1-2 a Madrid, i ja classificat per a la següent ronda, tot i que encara pendent el primer ja, que li exigeix guanyar avui per no dependre del Roma.

El seu company en atac sortirà entre Kevin Gameiro o Fernando Torres. El primer ha marcat tres gols en els seus últims tres duels, mentre que el segon ha fet dos gols en els seus dos xocs més recents. Tots dos pugnen per una plaça en l'onze a Londres, on el tècnic Diego Simeone canviarà el seu centre de la defensa.Stefan Savic i Lucas Hernández, els dos suplents contra la Reial Societat, ocuparan aquesta demarcació, amb Diego Godín d'inici suplent i amb José María Giménez rumb al lateral dret, en el qual és baixa per lesió Juanfran Torres per cinquè partit consecutiu i en el qual Sime Vrsaljko és l'altra alternativa. Thomas Partey, el futbolista que ha ocupat aquesta posició en els quatre xocs més recents, avançarà el seu lloc al centre del camp, compost també per Gabi Fernández, Saúl Ñíguez i Koke Resurrección. El porter Jan Oblak i el lateral esquerre Filipe Luis completen la probable alineació de l'Atlètic.

Al Chelsea, Conte té només dues baixes per al duel de dimarts davant els lleons: el defensa brasiler David Luiz, i el mitja punta belga Charly Musonda.