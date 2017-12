La millor ratxa del curs permet al Llagostera fugir dels llocs de descens

El Llagostera torna a respirar. Després d'una dinàmica de resultats d'allò més negativa, la victòria a Son Malferit contra l'Atlètic Balears va suposar el punt d'inflexió desitjat. L'espectacular gol de Pitu Comadevall de falta directa va alliberar l'equip que, dissabte contra l'Atlètic Saguntí va confirmar la reacció amb la segona victòria de la temporada al Municipal (1-0). Els sis punts consectuius han permès el conjunt d'Òscar Álvarez fer un salt a la classificació i sortir de les posicions de descens. Els propers partits contra l'Ontinyent i l'Hèrcules definiran si el Llagostera passa tranquil les vacances de Nadal o bé es torna a enfangar a la zona perillosa.

Sense cap mena de dubte encadenar dues victòries consecutives ha de suposar una dosi de moral de les grosses per a un equip massa habituat als disgustos aquest any. Així ho veu també el tècnic Òscar Álvarez que aposta per allargar l'embranzida el màxim. «Hem de continuar d'aquesta manera i aprofitar aquest moment», diu. El barceloní és conscient que en les dues properes jornades, el Llagostera s'enfrontarà a dos rivals que estan lluitant a les posicions capdavanteres de la classificació però es mostra confiat. «Estem bé i portem tres jornades sense encaixar gols. Hem de mirar de sumar tot el que es pugui en aquests dos partits que ens queden abans de Nadal per així poder anar-nos-en de vacances una mica tranquils i, entre cometes, amb la feina feta».

La sèrie de dues victòries consecutives iguala la millor del curs. De fet, la supera perquè l'equip venia d'empatar a casa contra la Peña Deportiva Santa Eulàlia (0-0) i, per tant, encadena 7 punts de 9 possibles. L'altra ratxa de dos triomfs seguits va ser a l'0ctubre quan els d'Òscar Álvarez van superar l'Elx (2-1) i l'Olot (1-2). Aquella sèrie però, no va tenir continuïtat ja que el Sabadell es va imposar al Municipal la jornada següent (0-2).



Chica serà baixa a Ontinyent

D'altra banda, Òscar Álvarez perdrà per diumenge al camp de l'Ontinyent el lateral dret Javi Chica. El barceloní va veure la cinquena targeta groga del curs davant el Saguntí i s'afegirà a Raúl Fuster que complirà el seu segon partit de sanció. Caldrà veure per qui aposta Álvarez al lateral dret si per Chele o pel jove del filial Pol Tarrenchs. El gironí ha gaudit de minuts en les tres últimes jornades. Mentrestant, l'Ontinyent tindrà dues baixes sensibles aquest cap de setmana. Es tracta de l'extrem, exjugador de l'Olot, Tito Malagón, expulsat disssabte al Rico Pérez en el partit contra l'Hèrcules i del lateral dret Juanan Casanova, que va veure la cinquena targeta groga.