Un Nadal fora del descens

El Bordils ha recuperat l'autostima. Els mals resultats havien enfonsat l'equip de Sergi Catarain a la cua de Divisió d'Honor Plata, però les últimes dues victòries seguides han revifat tant l'equip que a falta de dos partits per tancar el 2017, és fora dels llocs de descens amb 7 punts, els mateixos que el Palma del Río, i un mes que el Covadonga i el Madrid. «Ara el vestidor ha vist que la permanència és possible i que si juguem com sabem fer-ho podem guanyar a qualsevol rival», assegura el tècnic Sergi Catarain. L'última víctima va ser el fins aleshores líder, Alcobendas, que va caure sense opcions dissabte al Blanc-i-Verd. Una setmana abans, el triomf a la pista del Palma del Río ja havia servit per donar molt d'aire a l'equip. Per a Catarain, aquell va ser el punt d'inflexió.

L'entrenador assegura que «seguim treballant igual que abans però amb la diferència que ara ens surt cara i els resultats han arribat». Veure's cuer feina mal, al vestidor, format per jugadors «molt joves» que es veien amb la responsabilitat de treure l'equip de baix per poder continuar gaudint de la segona divisió de l'handbol espanyol al poble. «No havíem sigut mai cuers i ser últims és una pressió afegida», confessa Catarain. Però d'aquell escenari de tremolor de cames se n'ha passat a un altre de convenciment en les possibilitats del Bordils. Tant, que fins i tot allò que semblava fa un parell de setmanes una quimera, ara pinta a possibilitat real: passar l'aturada de Nadal fora del descens. El tècnic diu que «és factible» perquè els rivals tenen partits complicats i els gironins, una visita al Villa de Aranda i rebre el Madrid, ara cuer, al Blanc-i-Verd.

Sergi Catarain no vol fer càlculs i es limita a dir que «nosaltres seguirem pensant partit a partit. La setmana passada, davant la visita del líder, hauríem pogut fer més càrrega física pensant en les següents jornades i en canvi vam preparar molt bé el partit i el vam guanyar. Aquest és el camí». Ara la propera parada és el Villa de Aranda, un equip descendit de l'Asobal, que manté vuit jugadors que el curs passat competien a l'elit. «A priori seria un partit poc factible per pensar en la victòria per la gran plantilla que tenen però ho estan passant malament, ja van canviar l'entrenador... tenen molta pressió», destaca el tècnic gironí. Després, abans de Nadal, rebran el Madrid, per tancar la primera volta, ja l'any vinent, contra Covadonga, un altre rival directe, ara penúltim, i Nava.

El bon moment del Bordils només s'ha vist entelat per les lesions. Karl Bogo, que va fer-se mal contra el Guadalajara a la Copa, i Gerard Farrerons, diuen gairebé adéu a la temporada. Farrerons va reaparèixer dissabte però de seguida es va ressentir del genoll dret i està de baixa indefinida.