Alcácer resol el tràmit

El Barça es va desfer sense problemes (2-0) d'un Sporting de Portugal que no va tenir cap ambició en un partit que se li va fer llarguíssim, ja que no només necessitava una victòria, sinó que per a classificar-se per a vuitens de final de la Lliga de Campions també requeria que el Juventus no guanyés al camp de l'Olympiacos. El Barça va sumar un nou triomf en un partit en el qual no tenia cap exigència esportiva, ja que des de l'anterior jornada ja havia assegurat la primera posició per passar a quarts.

El Barcelona va apostar per una davantera sense Messi, que va estar a la banqueta, i el joc blaugrana va notar la falta de l'espurna que li sol posar l'argentí. No obstant això, Denis Suárez va assumir el paper de donar-li el toc de creativitat que necessitava l'equip d'Ernesto Valverde. Amb un mig del camp canviat per complet, amb Rakitic a l'eix i Denis Suárez i André Gomes a les bandes, al Barça li va ser suficient per dominar el control del partit, encara que davant Aleix Vidal, Luis Suárez i Paco Alcácer no van estar gens encertats en les comptades ocasions de gol que van aparèixer, especialment en la primera part.

Mentre l'Sporting de Portugal les venia venir, el Barcelona seguia arribant amb intenció a la porteria rival, però sense encert, com en un un contra un que va tenir Luis Suárez amb Rui Patricio i l'acció va mancar de concreció, igual que una altra de Denis Suárez, en el minut 38, en l'acció més vistosa, amb diferents canvis de ritme en un eslàlom, però en la passada definitiva a Aleix Vidal, li va sortir un toc massa fort.

L'Sporting va treure dos jugadors de refresc per obrir la segona part (Bas Dost i Gelson Martins), apostant per fer un pas endavant, però a excepció d'un parell d'accions tímides en atac, el Barcelona va tornar a prendre-li el pols i va dominar la pilota, fins que Paco Alcácer en va caçar una en un córner i de cap va marcar gol (1-0). Era el minut 58, l'Sporting perdia, el Juventus seguia guanyant i Messi va entrar al camp. A més, en l'ocasió més clara dels portuguesos, Bas Dost es va trobar amb una pilota d'or per rematar-sense oposició i de cap, però Cillesen va fer l'aturada de la nit.

Amb Messi al camp, al Barcelona se li va fer més suportable el partit, especialment perquè l'argentí va tornar a ser el pol d'atracció de totes les pilotes que emprenien camí cap a l'àrea rival. En l'última acció ofensiva del partit, una passada en profunditat de Messi a Denis Suárez va propiciar un centre ras d'aquest a Alcácer, desviat per l'exbarcelonist Mathieu en un autogol. Era el 2-0.