Competició demana al Nàstic per què no es va quedar un dia més a Pamplona

El Comitè de Competició ha donat tres dies al Nàstic de Tarragona per tal que ofereixi la seva versió de la situació que es va viure divendres passat, quan el partit contra l'Osasuna que s'havia de jugar a Pamplona es va ajornar per la nevada que afectava el terreny de joc. L'Osasuna, l'endemà, va denunciar l'equip català i va reclamar els tres punts del duel al·legant incompareixença del rival. Els navarresos s'agafen al fet que el Nàstic no es va quedar un dia més a Pamplona per valorar si l'endemà s'hagués pogut disputar el duel, com marca una normativa federativa.

D'aquesta manera Competició admet a tràmit la denuncia de l'Osasuna per incompareixença del Nàstic, en un partit de Segona divisió. Els catalans tenen tres dies per presentar al·legacions abans que l'organisme prengui una decisió definitiva sobre la resolució del partit.