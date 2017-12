Mor l´exentrenador del Palamós, Juanjo Díaz

L'exentrenador del Palamós Juanjo Díaz ha mort avui a Terrassa als 68 anys d'edat després d'una llarga malaltia. Nascut a Ciudad Real actualment exercia de coordinador de la Ciutat Esportiva Dani Jarque de l'Espanyol però va desenvolupar una llarga carrera a les banquetes com a entrenador. Va començar al planter de l'Espanyol per després dirigir l'Hospitalet, el filial, fins que Xabier Azkargorta el va reclamar perquè fos el seu segon. Com a tècnic de l'Espanyol és recordat per l'ascens contra el Màlaga (89-90) als llançaments de penals a la promoció. Després d'un any al Mollerussa, va fer-se càrrec del Palamós a Segona A el 1991 amb dues temporades notables. Abans d'acabar la segona, l'Espanyol el va reclamar per intentar evitar un descens inevitable el juny del 1993 en la promoció contra el Racing de Santander. La carrera de Juanjo Díaz continuaria a l'Osca, Andorra, Águilas, Cartagonova i Badajoz.