L´exentrenador del Palamós (1991-93) Juanjo Díaz mor als 68 anys

L'exentrenador del Palamós Juanjo Díaz va morir ahir a Terrassa als 68 anys d'edat, després d'una llarga malaltia. Nascut a Ciudad Real, un dels seus darrers càrrecs va ser el de coordinador de la Ciutat Esportiva Dani Jarque de l'Espanyol però va desenvolupar una llarga carrera com a entrenador. Va començar al planter de l'Espanyol per després dirigir l'Hospitalet, el filial, fins que Xabier Azkargorta el va reclamar perquè fos el seu segon. Com a tècnic de l'Espanyol és recordat per l'ascens contra el Màlaga (89-90) als llançaments de penals en la promoció. Després d'un any al Mollerussa (90-91), va fer-se càrrec del Palamós a Segona A el 1991, gràcies a un acord de col·laboració amb l'Espanyol, amb dos cursos notables. Abans d'acabar el segon, l'Espanyol el va reclamar per intentar esquivar un descens inevitable el juny del 1993 en la promoció amb el Racing de Santander. La carrera de Díaz continuaria a l'Osca (95-96), Andorra (96-97), Águilas (98-00), Cartagonova (00-01) i Badajoz (02-03). També va treballar al Valladolid com a secretari tècnic (94-95).

Les reaccions a la seva mort es van succeir durant tota la jornada d'ahir i a banda del Palamós, l'Hospitalet, l'Espanyol, el Badajoz o el Cartagena, com a clubs, van ser molts els excompanys i exjugadors seus els que van mostrar les mostres de condol a les xarxes.