El Lloret cau a la pista del Liceo i el Palafrugell a mans del Noia

El Lloret va sortir golejat ahir de la pista del Liceo, colíder de l'OK Lliga juntament amb el Barça, ambdós amb 30 punts a la classificació, després de firmar una nefasta segona part. Tot i arribar al descans perdent per la mínima (1-0) després d'encaixar un gol molt matiner de Josep Lamas.

A la segona, els gallecs van sentenciar per la via ràpida, i amb un tres i no res amb quatre gols obra de David Torres, Josep Lamas, Marc Coy i Carlo di Benedetto, van lligar la desena victòria del curs després d'onze jornades. En canvi, el Lloret, amb aquesta derrota, continuarà una setmana més a la zona baixa de la classificació, concretament a la tretzena posició amb només deu punts.

El proper compromís dels homes que dirigeix Manolo Barceló serà aquest pròxim dimarts 12 de desembre (21.30 h) a casa contra el totpoderós Reus, tercer a la lliga que de ben segur posarà les coses molt complicades a un Lloret que necessita puntuar com més aviat millor per sortir de baix.

Palafrugell-Noia

El Palafrugell va encaixar la novena derrota del curs després de perdre a casa contra el Noia. Els visitants, van obrir forat amb un 0-2 que els de Xavi Garcia van saber igualar (2-2) ben aviat. A partir d'aquí, tota la feina feta no va servir de res, ja que el Noia va tornar a imposar la lògica i va deixar el partit gairebé sentenciat (2-5). Tot i així, els locals no es van rendir i van acariciar l'empat. Al final 4-5.