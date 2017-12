Uri Vila: «Si ens volem salvar no podem encaixar un gol a l´inici del segon temps»

Estrena agredolça. El nou fitxatge del Palamós, el torderenc Uri Vila, va debutar d'inici i davant la seva afició en el partit de diumenge davant el Prat (0-2). L'exmigcampista del Manlleu es mostrava content per la confiança del tècnic Vicenç Fernández, però, alhora empipat per la derrota. Segons Uri Vila, «no vam ser intensos i no vam disposar de cap ocasió clara de gol» va reconèixer el nou reforç del degà. El migcampista ofensiu considera que «si ens volem salvar no podem encaixar un gol a l'inici del segon temps com va passar contra el Prat», va dir un Uri Vila que va completar 61 minuts tot i arrossegar unes molèsties als isquiotibials.

Per a l'ex-Girona B, Llagostera B, entre d'altres, després de la derrota «les cares del vestidor eren llargues perquè era l'últim partit de l'any a casa». Cal recordar que aquest pròxim cap de setmana no hi ha lliga i que la competició tornarà el dia 17 de desembre, en què el Palamós visitarà el camp de l'Hospitalet per tancar la primera volta del campionat. Uri Vila creu que aquesta pausa els anirà bé, «ara tenim dues setmanes per descansar i crec que ens anirà bé per preparar el partit a l'Hospitalet». D'altra banda, l'entrenador del Palamós, Vicenç Fernández, va posar com a exemple de compromís i entrega Uri Vila.

Amb Uri Vila ja han debutat 16 cares noves aquesta temporada a les files palamosines: Albert Quintanas, Botxi, Banús, Nahuel, Litus, Isma Traoré, Marc Vilà, Fran Ochoa, Eppy, Nordine, Gelmà, Crespo, Bora, Biel Gasca, Llorenç Busquets i el darrer a fer-ho el ja comentat Uri Vila.