Cristiano Ronaldo: "Sóc el millor jugador de la història"

El davanter del Reial Madrid Cristiano Ronaldo s'ha autodenominat com "el millor jugador de la història" després de rebre la seva cinquena Pilota d'Or, afirmant que no hi ha futbolista "més complet" que ell, i ha reconegut que pensava que no podria "atrapar" al barcelonista Lionel Messi en nombre de trofeus.

"Respecto les preferències de tots, però no veig a ningú millor que jo. Cap futbolista fa coses que jo mateix no puc fer, però veig que faig coses que uns altres no poden fer. No hi ha un jugador més complet que jo. Sóc el millor jugador de la història, tant en els bons com en els mals moments", va declarar en una entrevista a la revista France Football, que atorga el guardó.

El portuguès, que iguala a Messi amb cinc trofeus, va assegurar que tornar a guanyar-ho és "un somni". "Ja he entrat en la història del futbol, no solament en guanyar aquesta Pilota d'Or. Ja havia entrat guanyant una Pilota d'Or, després dos, tres, quatre, cinc... Ara és normal que passi a la història com el jugador que va guanyar més. Estic molt feliç, és un moment molt especial per a mi. Mai vaig pensar que fos tan bonic, ni tan sols en un somni", va reconèixer.

En aquest sentit, va afirmar que no pensava que pogués aconseguir a l'argentí. "No vaig pensar que podria atrapar a Messi, perquè després de guanyar la meva primera Pilota d'Or, ell va guanyar quatre. Però el futbol et dóna l'oportunitat de seguir treballant i guanyant, i vaig guanyar, i visc una època meravellosa", va subratllar.

Cristiano va explicar, a més, que per aconseguir els seus premis individuals "els trofeus col·lectius sempre ajuden". "Guanyar aquest trofeu és una recompensa esportiva. M'ho vaig passar genial: vaig anotar molts gols, vaig ser màxim golejador de la 'Champions', guanyem la 'Champions' i la Lliga", va manifestar.