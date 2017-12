L´Uni cedeix Helena Oma al Cadí per donar-li minuts

Helena Oma jugarà fins a final de temporada amb el Cadí La Seu. L'Spar Citylift Girona va anunciar ahir l'acord amb el conjunt lleidatà, que persegueix donar a l'alera de Terrassa, de 21 anys, els minuts que no té a Fontajau. Oma va fer dimecres el darrer entrenament a les ordres d'Èric Surís amb l'Uni Girona i ahir mateix ja s'incorporava al Cadí La Seu. De moment, l'Spar Citylift no té previst buscar-li un recanvi.

Per a l'Uni la cessió és una bona oportunitat perquè Helena Oma pugui disposar de més minuts de joc, una vegada superada la lesió al genoll, i jugui en un club de la mateixa Lliga Dia. La jugadora encara té un any més de contracte amb el club gironí. «Surt d'una lesió i volem que tingui minuts», va subratllar el director esportiu, Pere Puig, que de la mateixa manera va deixar clar que si per algun motiu l'equip gironí necessités la jugadora, s'han establert en l'acord clàusules per tal de poder-la recuperar aquest curs. Helena Oma afronta la cessió com un repte amb la voluntat de poder tornar a Girona la temporada que ve i ser una peça important de l'equip. L'alera es va lesionar al genoll dret l'octubre passat però ja està recuperada.

Mentretant l'Uni segueix preparant el proper partit de Lliga, aquest diumenge (19.30) en un derbi inèdit a la màxima categoria contra el Sant Adrià. Les barcelonines, quartes amb un balanç de set triomfs i tres derrotes, són una de les gran revelacions del campionat. El duel de diumenge ha de servir perquè l'Spar Citylift reforci la seva segona posició, on ara empata amb el Ferrol amb vuit victòries per dos partits perduts. Abans d'acabar el 2017 l'equip d'Èric Surís també jugarà contra el Zamora a Fontajau i a les pistes del Mann Filter i el Bembibre, aquest darrer partit, el dissabte 30 de desembre en el que representarà l'inici de la segona volta del campionat.