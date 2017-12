La victòria és una exigència per a l´Olot

Ja fa nou jornades que l'Olot no aconsegueix trobar el camí de la victòria i ho està pagant en la seva carrera per atrapar la salvació a Segona Divisió B. Tot i que l'equip de la Garrotxa encadena quatre empats consecutius, tres d'ells amb Raúl Garrido a la banqueta i davant equips tan poderosos com el Mallorca o en el desplaçament al camp del València Mestalla, ens apropem a l'equador de la primera volta del campionat i els gironins només han sumat una victòria en el que va de lliga, que juntament amb els empats es tradueix a dotze punts que el deixen en una situació molt compromesa a la cua de la classificació.

«Estic convençut que hi haurà un moment que ens enlairarem», destacava en roda de premsa ahir el tècnic de l'Olot, Raúl Garrido, abans de l'importantíssim partit de diumenge contra el Lleida Esportiu a casa. Dos mesos després de l'última i única victòria fins al moment (2-0 davant l'Atlètic Saguntí), els gironins estan obligats a sumar els tres punts si no volen veure com, tot i que encara queda una mica més d'una volta per acabar la competició, la salvació es converteix en un impossible i quelcom més digne d'un miracle i d'una realitat. No obstant, l'equip, sobretot les últimes setmanes, està mostrant progressió ganes de treure la situació endavant el més aviat millor. A Formentera, una greu errada arbitral hagués pogut donar un gir important en el guió olotí a la categoria. El punt sumat contra el Mallorca és de gran valor i a València, els de Garrido també van estar a punt a de tornar amb els tres punts. Els detalls, les decisions o la contundència estan deixant ferit a un equip que ho seguirà intentant unit, alegre i combatiu.

Contra el Lleida tenen una oportunitat d'or per sumar un triom revitalitzador abans de tancar una dura primera volta al camp de l'Elx. Això encara serà abans de tancar l'any i durant el primer semestre del 2018 el repte per l'equip serà majúscul. L'equip ho sap i és conscient que per aconseguir-ho, el primer pas és la victòria, aquest diumenge, davant el conjunt de la Terra Ferma.



El club celebra el 96è aniversari

Ahir, 7 de desembre del 2017, l'Unió Esportiva Olot va complir anys. 96, concretament, l'any que l'equip ha tornat a tocar sostre en quant a categoria històrica. A més, un any on el conjunt garrotxí, entre d'altres, ha creat i apostat pel futbol femení. L'entrenador del primer equip, Raúl Garrido, va felicitar al club per aquest dia tan especial i va assegurar que «tinc el privilegi de formar part d'un club humil però enorme» desitjant que «tant de bo pugui estar molts anys a Segona B».