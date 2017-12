La baixa del noruec Ingebrigtsen aplana el camí de Mechaal en l´Europeu de cros

El palamosí Adel Mechaal, campió d'Espanya de cros i líder de l'equip espanyol, que demà diumenge participarà en els Europeus de Samorin (Eslovàquia) de camp a través, tindrà un obstacle menys en el seu camí cap al podi després de la baixa per malaltia del noruec Filip Ingebrigtsen. L'atleta nòrdic, que aquest mateix any, en els Mundials en pista de Londres, va privar Mechaal de la medalla de bronze a la final de 1.500 metres, ha contret un fort refredat que, segons va dir ahir l'Associació Noruega d'Atletisme, li impedirà competir a Samorin

Filip Ingebrigtsen, de 24 anys, actual campió d'Europa de 1.500, és un dels tres germans –el del mig– que han revolucionat el mig fons noruec i europeu. A Samorin hi seran els altres dos: el més gran, Henrik, de 26, en categoria sènior, i el menor, Jakob, de 17, que defensarà el seu títol júnior.

Mechaal, de 27 anys, ha declarat la seva ferma intenció de lluitar per una nova medalla europea en cros (va ser bronze el 2015) i només tindrà, per tant, un Ingebrigtsen com adversari en la carrera sènior, de 10.180 metres. Després d'obtenir un tercer lloc diumenge passat al cros d'Alcobendas, Mechaal va declarar a l'agència EFE que «Arribo a l'Europeu en un dels millors estats de forma de la meva vida. Turquia té un equip molt potent, i també la Gran Bretanya, però prometo donar-los guerra, a veure si puc guanyar una medalla com fa dos anys». «Ja tinc tres medalles europees (plata en 5.000 a l'aire lliure, or en 3.000 en pista coberta i bronze en cros) i el meu objectiu a Samorin torna a ser el podi. Em deixaré la pell per aconseguir-ho», va assegurar Adel Mechaal a Alcobendas.

A més de Mechaal, Espanya s'ha emportat a Eslovàquia Ayad Lamdassen, Jesús Espanya, Javi Guerra, Dani Mateo i Juan Antonio Pérez; mentre que Trihas Gebre lidera una selecció femenina on també hi ha Ana Lozano, Nuria Lugueros, Maitane Melero, Maria Jose Pérez i Marta Pérez.



Esther Guerrero, en el relleu

A Samorin, Adel Mechaal no serà l'únic gironí perquè la banyolina Esther Guerrero s'estrenarà en la nova modalitat de relleus mixtes mentre que el palafrugellenc Annasse Mahboub, deixeble de Josep Carballude com també ho va ser en el seu moment Adel Mechaal, competirà en la categoria sub-20. Esther Guerrero competirà per primer cop en la seva carrera en un Europeu de cros en l'espectacular prova de relleu mixtos, dos homes i dues hones corrent 1.500 metres cadascun, fent equip amb Solange Pereira, Víctor Ruiz i Jesús Gómez. Tant Mechaal com Guerrero corren demà.