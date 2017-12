El Bordils visita la pista del necessitat Villa de Aranda

Amb el reforç de les dues últimes victòries a la pista del Palma del Río i, sobretot, contra l'Alcobendas la setmana passada al Blanc-i-verd, quan l'equip de Sergi Catarain va passar per sobre d'un dels líders, Alcobendas (28-22), el Bordils visita aquesta tarda la pista d'un rival que, sense que ningú hi comptés, es pot acabar convertint en un rival directe en la lluita per la permanència: Villa de Aranda (19.00).

L'equip d'Aranda del Duero ocupa just el lloc de sobre dels gironins a la classificació, dotzens amb un punt, però arriba al partit amb una dinàmica antagònica a la del Bordils: tres derrotes en els tres últims partits contra Cisne, Sinfín i Alacant. Acabats de baixar de l'Asobal, el Villa de Aranda manté part dels jugadors que l'any passat estaven a la màxima categoria i, per plantilla, és superior a Bordils. Però, immersos en una dinàmica negativa, rebran el Bordils molt pressionats. «A priori seria un partit poc factible per pensar en la victòria per la gran plantilla que tenen però ho estan passant malament, ja van canviar l'entrenador... tenen molta pressió», explica Sergi Catarain sobre el penúltim rival d'aquest 2017. El darrer serà el Madrid, aquest sí, un rival directe molt clar, al Blanc-i-verd. A Aranda del Duero, Sergi Catarain no podrà comptar amb Karl Bogo ni Gerard Ferrerons que, després de reaparèixer dissabte contra l'Alcobendas, es va ressentir del genoll dret i s'afegeix a Bogo en la llista de lesionats sense, de moment, data de retorn.