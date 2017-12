El Palafrugell té una bona opció per sumar a Grado

Amb poc marge per a la recuperació després de l'ajustada derrota de dimecres contra el Noia a casa (4-5), el Corredor Mató Palafrugell visita avui la pista d'un rival directe en la lluita per la permanència: l'Asturhockey (20.30). Mentre que el Girona, en l'altre únic partit de la jornada que es juga en cap de setmana per les competicions europeees, visita l'Alcoi (20.15) en una nova oportunitat perquè l'equip que entrena Ramon Benito posi encara més terra per mig respecte a la zona perillosa de la classificació.

Ara fa dues jornades, a la pista del Voltregà, el Palafrugell va trencar una ratxa de vuit jornades consecutives perdent i va sumar la segona victòria de la temporada pujant fins al tercer lloc per la cua de la classificació. Darrere seu només hi tenen el cuer, Arenys, i un Asturkockey contra el que, precisament, s'enfronten avui a Grado (Astúries). Una derrota complicaria el somni de la salvació.