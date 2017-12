Uni: objectiu, ser cap de sèrie a la Copa

L'Spar Citylift Girona té virtualment els dos peus a la Copa. Amb vuit victòries i dues derrotes, les gironines tenen el bitllet a la butxaca, serà matemàtic guanyant demà a Sant Adrià (fins i tot potser perdent), però ara la lluita de les gironines no és ser a Copa. Que hi seran. Ara l'objectiu és ser-hi amb l'aval de començar la Copa com un dels dos cap de sèrie de la competició i per a això necessiten mantenir la segona posició de la classificació en les tres jornades que falten per arribar al tall del final de la primera volta. Amb Perfumerías Avenida consolidat en el primer lloc –hauria de perdre dos dels tres partits que li queden per veure perillar el lideratge–, l'Uni lluitarà amb Ferrol ser el segon cap de sèrie i, per tant, passar directe a les semifinals d'una competició que es jugarà entre el 19 i el 21 de gener segurament a Valladolid, tot i que la Federació Espanyola encara no ha fet oficial la seu de la Copa 2018.

En el sistema de competició de la Copa des de l'edició de la temporada passada a Girona, els dos caps de sèrie passen directament a les semifinals del dissabte mentre que els altres juguen una eliminatòria prèvia el divendres. Així, per guanyar la Copa sense ser cap de sèrie, s'haurien d'encadenar tres victòries en tres dies consecutius contra un rival a la fina que, segurament, no haurà tingut tant desgast. «És important quedar dels dos primers per evitar els quarts de final de la Copa, però no ens podem obsessionar amb el tall anecdòtic de la primera volta, perquè la lliga és una cursa de fons i tots els partits són importants», explicava ahir el tècnic de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís, que assegura optar per «mirar d'arribar a la Copa en les millors condicions possibles abans que obsessionar-nos amb els resultats o la classificació».

A falta de tres jornades per acabar la primera volta –tall per decidir la Copa–, el Perfumerías Avenida (amb només una derrota) i Spar Citylift Girona i Uni Ferrol, amb dues, tenen el bitllet virtualment assegurat i també es jugaran entre ells ser cap sèrie. En cas d'empat a victòries/derrotes al final de la primera volta, les posicions es decideixen pel bàsquet average general que, també en aquest cas, és ara mateix molt favorable a l'Avenida que el té de +231. Dels dos equips amb dues derrotes, l'Uni el té clarament millor que Ferrol: +104 contra +40. Per tant, l'Uni serà cap de sèrie a la Copa si, com a mínim, aconsegueix les mateixes victòries que l'equip gallec en les tres jornades que falten abans d'acabar la primera volta. L'equip entrenat per Èric Surís jugà demà a la pista del Sant Adrià, rep el Zamora a Fontajau i tanca la volta contra el Mann Filter a Saragossa el dissabte 23 de desembre (jornada unificada a les sis de la tarda). Mentre que el Ferrol juga demà al migdia a La Seu contra el Cadí, rep la setmana vinent el Sant Adrià i acaba la sèrie de tres partits a la pista del Zamora. Calendaris prou semblants per a dos equips que, sobre el paper, tenen gairebé impossible retallar l'avantatge que els porta el Perfumerías Avenida. Sobretot pel bàsquet average. Les castellanes reben avui el Gipuzkoa, tornen a jugar al Würzburg la setmana vinent contra Bembibre i acaben a la pista del Campus Promete.

Per darrere, el sorprenent Sant Adrià és l'únic equip amb set victòries i tres derrotes, però amb un average general de -5 que li fa molt complicat acabar superant l'Uni o el Ferrol amb qui, a més, s'hi haurà d'enfrontar en aquests tres pròxims partits. Les barcelonines reben demà l'Spar Citylift Girona al pavelló de Marina Besós (19.30), visiten Ferrol la setmana vinent i tanquen la primera volta a casa contra el Gernika.