El Barça vol tornar a guanyar

Després de finalitzar com a líder invicte la fase de grups de la Lliga de Campions, guanyant l'Sporting de Portugal per 2 a 0, el Barça reprèn el pols a Lliga visitant avui (20.45 hores) el Vila-real a l'estadi de La Ceràmica. Els blaugrana posaran a prova el seu lideratge en competició domèstica després dels dos empats consecutius contra el València i el Celta. De totes maneres, la derrota dels valencians a Getafe i l'empat del Reial Madrid a San Mamés, l'última jornada, els va consolidar encara més al cap de la classificació. El Barça aterra avui a Vila-real, on suma nou partits de Lliga sense perdre (sis victòries i tres empats) sense Deulofeu, fora de la convocatòria.

Ho farà també sense els lesionats Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Javier Mascherano, Rafinha Alcántara i d'Andrés Iniesta, qui encara no s'ha recuperat de la sobrecàrrega en el soli de la cama esquerra la passada jornada.

Encara que el principal problema d'Ernesto Valverde no està en la medul·lar, sinó en l'eix de la saga, on les baixes d'Umtiti i Mascherano obligaran a alinear de nou Thomas Vermaelen com a parella de Gerard Piqué

Per reforçar la posició a l'eix de la defensa el tècnic ha convocat David Costas del filial i qui ha quedat fora de la llista ha sigut el davanter de Riudarenes, Gerard Deulofeu. El tècnic extremeny va destacar en roda de premsa que Vermaelen ha respost amb solvència els partits en què ha jugat.

La resta de l'equip serà l'habitual. Probablement Denis Suárez o Paulinho subsitituran Iniesta. A la punta d'atac, Paco Alcácer podria ser qui acompanyi Messi i Luis Suárez.



Un rival amb baixes

Per la seva banda, el Vila-real rep el líder sense conèixer la victòria en els quatre últims partits oficials, i compta amb diverses baixes.

En l'última sessió de treball, la plantilla del Vila-real va tenir ahir un ensurt dels grans en veure com el migcampista Pablo Fornals es desmaiava durant l'entrenament a causa d'un hipoglucèmia que el farà ser baixa d'última hora.

Així, el migcampista s'uneix a les absències per lesió de Bruno Soriano, Andrés Fernández, Denis Txerishev i Nicola Sansone.

La bona notícia per al tècnic Javier Calleja és que podrà recuperar jugadors com Carlos Bacca, Ruben Semedo i Samu Castillejo.

El tècnic madrileny va destacar en roda de premsa que miraran de tenir la pilota perquè així tindran menys problemes, però saben que es complicat lluitar-li la possessió a l'equip de Valverde.