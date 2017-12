El Bordils perd contra el Villa de Aranda després de dos victòries

El Bordils va tornar a perdre ahir a la pista del Villa de Aranda després de veure com els rivals els remuntaven el partit en els quinze minuts finals. Els de Sergi Catarain trenquen així una ratxa de dos partits seguits guanyant.

El partit va començar bé per als interessos visitants, i van dominar el marcador en els primers 20 minuts amb avantatges de dos i tres gols.

Els visitants van saber gestionar els atacs i fer posessions llargues, i en defensa estaven molt rocosos aturant l'atac rival.

Però un xoc fortuit del pivot local amb el porter Jordi González, que no va poder continuar per una hemorràgia nasal, va fer aturar el partit duranr diversos minuts.

Això va fer refredar els blanc-i-verds i els burgalesos van reaccionar i van aconseguir remuntar el partit amb un parcial de 7 a 3 en els últims 10 minuts abans del descans, al que es va arribar amb 15 a 13.

A la represa, els de Catarain van tornar a estar fins en atac i ben col·locats en defensa i van aconseguir un parcial de 0 a 6 (15 a 19) en 8 minuts que feia pensar en la tercera victòria gironina consecutiva, amb la que es passaria al rival i s'allunyaria a un punt del descens.

Però entrats ens els últims 15 minuts de partit i amb 20 a 21 al marcador, els locals van tornar a una defensa 6-0 i això va costar molt al Bordils, que va veure com la diferència física els va passar factura. I això, combinat amb el fet que els locals van superar clarament la defensa blanc-i-verda i el seu porter va començar a parar, va acabar amb les aspiracions dels de Catarain.

En l'últim quart només van ser capaços de marcar dos gols en un quart d'hora, cosa que els va fer encaixar un parcial contundent de 10 a 2, que posava el 30 a 23 final a favor del Villa de Aranda.

Amb la derrota, els blanc-i-verds tornen a caure en descens després de l'empat del Palma del Río a casa davant el filial del Barça Lassa (31 a 31). Dissabte vinent (17 h), el Bordils rep l'Ikasa Madrid en l'últim partit de l'any. Un rival directe per la permanència i que està just darrere dels de Catarain a la classificació. Sergi Catarain no vol que el 30 a 23 d'ahir quedi a la retina dels seus jugadors i espera que plantin cara al Madrid en un partit molt important abans de l'aturada de Nadal.