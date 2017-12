Un gol a dos segons del final condemna el Girona

El Citylift Girona va deixar escapar ahir un punt a la pista de l'Alcoi, un rival directe en la pugna per classificar-se per la Copa del Rei. Amb el temps esgotat, pràcticament a menys de dos segons del final, els alacantins han fet el gol de la victòria amb un xut des de la seva pròpia pista que ha deixat el conjunt de Ramon Benito frustrat. No és la primera vegada que el Girona llança en els minuts finals un marcador a favor. I el tècnic admetia als vestidors que estava «decebut» per la situació.

El Girona es va avançar al marcador, va tenir ocasions per sentenciar, però no les va aprofitar. I el rival va empatar amb un penal dubtós i va acabar guanyant amb el gol sobre la botzina, que com deia Benito, complica «molt» les aspiracions de ser a la Copa.

El Corredor Mató Palafrugell va sumar un valuós punt a la pista de l'Asturhockey, un rival directe en la lluita per la permanència. L'equip de Xavier Garcia Balda ja suma 7 punts i és a només tres de la permanència que marca el Lloret. Els selvatans jugaran el seu partit d'aquesta jornada dimarts contra el Reus (21.30)

El duel va ser igualat. El Palafrugell es va avançar a la primera part obra de Joni Duran però els locals van empatar abans del descans. A la represa l'equip asturià va fer el 2-1 però per fortuna els empordanesos van rescatar un punt gràcies a Aldrich, just després que els locals fallessin una falta directa que els hauria pogut permetre la sentència.