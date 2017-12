L´Uni afronta a Sant Adrià el segon derbi consecutiu

L'Spar Citylift Girona afronta aquest vespre (19.30, Esport3) el segon derbi català consecutiu. Després de desempallegar-se diumenge passat del Cadí a Fontajau, avui toca visitar la pista del Sant Adrià, que debuta aquest curs a la màxima categoria. El duel ha aixecat molta expectació i s'espera un miler d'aficionats al pavelló. El Sant Adrià és una de les revelacions d'aquesta Lliga Femenina, instal·lat al quart lloc amb una victòria menys que l'Uni, que es manté segon. A hores d'ara, poc es pot refiar l'equip d'Èric Surís del contundent 88-57 que van aconseguir contra les barcelonines, a Llançà, el setembre passat, en la semifinal de la Lliga Catalana.

Amb l'Eurocup aparcada fins l'any que ve, Surís ha pogut aprofitar la setmana per «trobar continuïtat en els entrenaments, crèixer com a equip i construir», una feina impossible de fer quan es combina la Lliga Dia amb la competició continental, amb un calendari atapeït. El tècnic alerta que «els derbis mai no són fàcils. Es va veure contra el Cadí diumenge. El Sant Adrià està a dalt de la classificació per mèrits propis i al seu pavelló serà un rival doblement difícil per a nosaltres».

Amb la baixa d'Helena Oma, que ja s'ha incorporat al Cadí, on jugarà com a cedida en busca de minuts, l'Uni visita Sant Adrià «amb les jugadores molt mentalitzades. Ens espera un partit molt disputat. L'equip està preparat per plantar cara al ritme de joc del Sant Adrià, molt alegre, i a les seves posessions ràpides, i a la seva defensa agressiva». Les barcelonines debuten a la màxima categoria però segons Èric Surís «ho estan fent molt bé i no em sorprèn., Són un club que fa anys que fa les coses ben fetes, que amb l'ascens ha donat continuïtat al bloc que ho feia bé a Lliga Femenina 2, i que s'ha reforçat bé».

Preguntat per la pugna per la Copa de la Reina, Surís admet que l'objectiu de l'Uni és assegurar la seva segona posició actual per passar directament a les semifinals i evitar l'eliminatòria prèvia. Però no vol obsessionar-se amb això: «la Lliga és una cursa d'obstacles llarguíssima i tots els partits són importants». Sobre la cessió d'Oma va explicar que «és una jugadora excepcional, treballadora nata, i la possibilitat d'anar al Cadí li aportarà minuts i fer una passa endavant».

La Lliga Femenina no s'atura per Nadal. L'Uni té partit avui a Sant Adrià i diumenge que ve rebrà a Fontajau el Zamora. Abans de tancar el 2017 afrontarà dues sortides: a la pista del Mann Filter el dissabte 23, i a la del Bembibre el dia 30.