L´Augi Sarrià s´imposa a la pista de la Salle Montcada i encadena la quarta victòria consecutiva

L'Augi Sarrià continua en estat de gràcia. Els de Carles Morales van aconseguir ahir la quarta victòria consecutiva després de guanyar a la pista de la Salle Montcada, on van firmar una de les segones parts més bones de tot el curs.

La Salle Montcada va sortir per feina, i de bones a primeres va agafar les primeres diferències (7-3). Els sarrianencs no trobaven la manera de reaccionar. És cert que mai es van rendir, i això va tenir la seva recompensa.

Després d'arribar a l'equador del matx perdent de dos (9-7), a la represa, el Sarrià va saber canviar el guió del partit de forma radical. Francesc Palomeras va posar l'empat a dotze (12-12) quan només s'havien disputat set minuts del segon temps. Quatre minuts més tard, Pere Arnau va aconseguir posar per primera vegada en tot el partit l'Augi Sarrià per davant a l'electrònic (13-14). Les sensacions eren molt més positives. El triomf es veia possible. I ja se sap, l'esforç i la constància normalment acaben tenint la seva recompensa.

A partir d'aquí, els de Carles Morales van prèmer l'accelerador i les diferències van anar augmentant fins assolir una màxima de sis gols (18-24). Aquest cop, l'Augi Sarrià no es va deixar sorprendre i va lligar el quart triomf consecutiu, que li permet situar-se a la sisena posició de la classificació amb tretze punts. El pròxim compromís del Sarrià serà aquest dissabte 16 de desembre (18.30 h) a casa contra el Sant Vicenç.