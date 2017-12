El Llagostera cau a Ontinyent tot i jugar una hora amb un jugador més al camp

El Llagostera va caure en la seva visita a El Clariano tot i jugar 67 minuts amb un home menys davant l'Ontinyent. Un penal errat, xiulat juntament amb l'expulsió del local Ramon Verdú, per Pitu Comadevall, va deixar els gironins tocats, que van veure com, en un moment molt dolent psicològicament, els locals jugant amb deu aconseguien marcar l'únic gol del partit.

El matx va començar amb un Llagostera adormit, sense idees ni sang, al qual li costava arribar i aconseguir la pilota, i això ho aprofitava el conjunt local per anar acostant-se a la porteria defensada per Marcos.

De mica a mica, però, els d'Òscar Álvarez s'anaven traient la son de les orelles i començaven a ensumar la pilota, però no va ser fins al minut 13, quan Pitu ho va intentar amb un xut des de l'angle de la frontal que va sortir fregant el travesser i, mentre els locals seguien pressionant va arribar la primera jugada clau del partit: penal i expulsió, per doble targeta groga, del local Ramon Verdú. Pitu va agafar la responsabilitat del llançament, però va trobar-se amb Álvaro Campos, que va fer-se immens i va enviar la pilota a la seva dreta.

Errar aquest penal i desaprofitar una ocasió tan clara va fer mal als gironins, que van quedar atordits per tot el que quedava de la primera part, no trobant recursos per atacar un conjunt que jugava amb deu homes.

I si això fos poc, a un minut pel compliment de la primera part, una falta llançada per Miguel Nemesio la rematava Franco Russo al fons de la xarxa, i va deixar el Llagostera molt tocat camí dels vestidors.

La xerrada del míster devia fer algun efecte, ja que l'actitud de l'equip va canviar lleugerament, mostrant-se més incisiu, sobretot a dalt, però els locals sabien la importància d'aquest gol i tenien la lliçó ben apresa de com defensar-lo. Els d'Òscar Álvarez ho van estar intentant durant gairebé tota la segona part. Hi va haver, pràcticament, de tot: fores de joc mal assenyalats, gols anul·lats, penals no xiulats... però el marcador no es movia i els nervis pels visitants anaven creixent.

Al final, però, una primera part molt dolenta va condemnar un Llagostera a marxar d'Ontinyent sense sumar, tot i jugar amb un home menys més de tres quarts de partit, i veient com no es pot acabar de marxar de la zona baixa de la classificació. La propera setmana visitarà el Municipal un altre rival fort, l'Hércules.