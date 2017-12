L´Olot es retroba amb el triomf

L'Olot va trencar ahir a la tarda una ratxa de quatre empats consecutius imposant-se al Lleida per 2 a 1. És tot just la segona victòria de la temporada dels de la Garrotxa, que continuen en zona de descens a quatre punts de la salvació que marca el Llagostera i a tres de la plaça de play-off de descens.

Els jugadors de Raúl Garrido van començar dominant el partit en els primers 20 minuts. Aquest domini va trobar recompensa en el minut 27 a la sortida d'un córner. Nacho Pérez va servir de la cantonada, Carles Mas va pentinar la pilota i Marc Mas va rematar amb el cap al fons de la xarxa per marcar el primer gol del partit. L'alegria va durar poc als olotins, que van veure com el Lleida empatava el partit només tres minuts després de l'1 a 0. Va ser Jorge Fèlix, que va caçar un rebot dins l'àrea i no va perdonar de cares a porteria per fer l'1 a 1. Una jugada en què el porter Ginard hagués pogut fer una mica més per aturar la pilota.

Abans dels descans només hi va haver una ocasió per cada equip. Primer va ser el visitant Valiente que va crear perill amb una rematada de cap al minut 35 que va parar Ginar. Cinc minuts més tard, al 40, Marc Mas va fer una rematada acrobàtica que va sortir una mica desviada després d'una centrada d'Uri.

A la represa, l'Olot va sortir disposat a marcar ben aviat i fer que els tres punts es quedessin a casa. Ho van intentar Uri, amb un xut des de la frontal, i Roger Vidal, amb una rematada de cap que va sortir per damunt del travasser. El mateix Roger Vidal no va perdonar al minut 61. Va ser amb una pilota que va penjar Guzmán amb un servei de banda, va prolongar Barnils i l'olotí va rematar de cap per fer el 2 a 1.

Després del gol, els locals es van dedicar més a defensar els atacs lleidatans i poder sorprendre a la contra. Així, van ser els jugadors de Gerard Albadalejo que van passar a dominar el partit. Va ser al minut 73 que els visitants van estar a punt d'empatar de nou el partit després d'una rematada de cap de Jordi Martínez que va sortir fregant el pal. En els minuts posteriors els de la Garrotxa van seguir defensant i perdent temps, però els visitants tampoc van posar en dificultats Ginard.

Al final, 2 a 1 i el Municipal d'Olot va poder veure la segona victòria del seu equip dos mesos després del primer triomf davant el Saguntí, 2-0 el 7 d'octubre. Tot i la victòria, els vermells continuen en zona de descens, però amb una ratxa ascendent després de cinc partits sense perdre. Ara, els olotins estan a quatre punts de la permanència que marca el Llagostera amb 21 punts.

Garrido va destacar que aquesta victòria era qüestió de temps que arribés perquè l'equip estava treballant molt bé. També va afegir que el triomf els donarà moral per als partits venidors.

L'últim partit de l'any de l'Olot serà a Elx diumenge que ve (17 h). Un rival que no passa pel seu millor moment després d'encadenar sis partits sense guanyar i ahir va veure com queia de la zona de play-off.

Per al partit en terres valencianes, Raúl Garrido no podrà comptar amb el defensa peraladenc David Bigas, que ahir va veure la cinquena targeta groga de la temporada i haurà de complir el cicle de sanció.