Luis Suárez i Messi lideren el cop d´autoritat del Barça a Vila-real

Els gols de Luis Suárez i Leo Messi a la segona meitat van donar la victòria al conjunt entrenat per Ernesto Valverde ahir a Vila-real. El triomf fa que els blaugrana continuin líders amb el mateix avanatge respecte als pereseguidors. 5 punts per sobre el València, 6 per sobre l'Atlètic i 8 per sobre el Reial Madrid

Un partit que va tenir dues fases. Una amb domini visitant i bon joc a la contra del Vila-real fins a l'expulsió de Raba al minut 60, i una última mitja hora marcada per l'avantatge numèric del Barcelona.

No es va trencar el marcador fins al minut 70 en una gran acció de Luis Suárez i, a partir de llavors, va estar més a prop el 0-2 que l'empat. La sentència visitant va arribar des de les botes de Messi en el minut 82.

El partit va començar amb un cop de cap de Piqué que es va estavellar a la creueta de la porteria de Sergio Asenjo, que avui tornava a l'equip en Lliga després de la seva lesió de lligaments.

Des de l'inici es va veure el partit que s'esperava amb un Barcelona posseïdor de la pilota davant un Vila-real ordenat i que tractava de buscar la contra amb pilotes llargues a Bakambu, Raba o Soriano.

Aquesta va ser la dinàmica de la primera mitja hora de joc, amb uns blaugrana pendents de Messi i del control de la pilota, que no es va acostar amb perill a la porteria local, però que sí que va veure com Ter Stegen, que va tornar a deixar la seva porteria a zero, havia de treballar a fons en dues accions d'atac del Vila-real, sobretot en una rematada de Roberto Soriano en el minut 16.

No trobaven els de Valverde, malgrat el seu domini, la manera de crear perill davant la porteria local i, d'altra banda, es veia obligat a ajuntar línies amb rapidesa quan el Vila-real sortia amb velocitat buscant el contraatac. Amb empat a zero i amb el domini blaugrana s'arribava al descans a La Cermàmica.

La segona meitat va començar amb la lesió del portuguès Rubén Semedo, el que va suposar l'entrada de Castillejo, i el partit, d'inici, no va variar respecte a la dinàmica del primer període amb un Barcelona dominador i un Vila-real sobri en defensa i esperançat trobar espais a la contra.

El monòleg de conjunt d'Ernesto Valverde només es veia interromput de tant en tant per les sortides del Vila-real, sense que donés la sensació que la dinàmica de cap dels dos equips va fer pensar en que el gol arribaria aviat.

Al minut 59, un xut creuat de Messi que va sortir prop del pal es va convertir en la primera ocasió del segon temps, just abans que una entrada de Raba a Busquets fora castigada amb vermella directa i deixés al Vila-real en inferioritat.

Calleja va rearmar la defensa amb l'entrada de Rukavina per Soriano i el partit es va replantejar amb l'equip local centrat en mantenir l'empat i el Barcelona obligat a aprofitar la superioritat per guanyar el partit. Valverde va donar entrada a Paco Alcácer per Denis Suárez per buscar solucions en atac.

Luis Suárez va enviar la pilota al pal en el minut 67, a la primera oportunitat al Barcelona en el nou escenari del partit després de l'expulsió i poc després, en una bona combinació pel centre, el mateix davanter uruguaià va trencar la defensa local i va posar el 0 a 1 en el marcador.

Al conjunt castellonenc només li quedava l'èpica, però Messi va fer el 0-2 a vuit minuts del final i va sentenciar el partit sense problemes. L'argentí va anotar el seu tretze gol a la Lliga i continua com a màxim golejador de la competició.

Els de Valvedre continuen sense conèixer la derrota en cap de les tres competicions -Lliga, Copa i Lliga de Campions- i només han cedit cinc empats en total.

El Barça rebrà el Deportivo en la pròxima jornada de Lliga. El partit es disputarà diumenge a les 20.45 i una victòria blaugrana faria incremantar l'avantatge respecte el Reial Madrid en la classificació abans del Clàssic de dia 23 de desembre.

Els de Zidane no disputen el partit de la pròxima jornada perquè disputen el Mundial de Clubs.