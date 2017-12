L´Uni segella el bitllet per a la Copa

Per si encara quedava algú que es qüestionava la participació de l'Spar Citylift Girona a la Copa de la Reina 2018, ahir, les d'Èric Surís van certificar-ho de forma matemàtica després de guanyar a la pista del Femení Sant Adrià (61-85). L'Uni jugarà una temporada més el torneig del KO que enguany tindrà lloc del 19 al 21 de gener en una seu encara per determinar (tot indica que serà Valladollid o Saragossa, tot i ser la ciutat del Pisuerga qui ara mateix té més opcions d'acollir la competició). Ara, quan falten dues jornades per acabar la primera volta (Zamora i Mann Filter Saragossa), l'objectiu de les de Fontajau és assegurar-se la segona posició, per ser així, juntament amb el Perfumerías Avenida, cap de sèrie a la Copa. I en aquest sentit, ahir, el Cadí també va voler donar un cop de mà a les de Girona. Les pirinenques van superar a l'Uni Ferrol a la pròrroga (85-77), deixant les gironines segones en solitari a la classificació. A l'equip pirinenc va debutar Helena Oma –jugadora de l'Uni cedida aquesta mateixa setmana–, anotant tres punts en 21 minuts a pista.

De fet, l'objectiu d'acabar segon no només és a l'abast sinó que, a més, pot ser una realitat guanyant diumenge (18 h) el proper compromís a casa contra el Zamora. El partit d'ahir va tenir poca història. El derbi català només va tenir un color. És cert que, a la prèvia, més d'un parlava de la dificultat del matx. Res estrany, tenint en compte la magnífica temporada de les barcelonines en la temporada del seu debut a la Lliga Femenina. Segurament, conscient d'això, l'Uni va sortir molt concentrat. Amb un joc ràpid, vistós i amb molta superioritat en el rebot, l'Spar Citylift Girona va obrir forat en un tres i no res. Amb només cinc minuts de partit, el tècnic local ja es va veure obligat a sol·licitar temps mort per intentar trobar la manera de fer reaccionar les seves (8-17). No ho va aconseguir. Bona mostra d'això, el 14-32 de la fi del primer temps que va arribar després de dos triples de Romeo, un bàsquet de Mendi i un 2+1 també de l'Uni. A partir d'aquí, i amb bona part dels deures fets, l'Uni es va relaxar una mica. Aquest cop, només va ser una mica, i la desconnexió mai va ser absoluta. La canonera del Sant Adrià, Riley, va anotar cinc punts seguits a l'inici del segon quart (19-32). Això, i una falta personal en atac d'Alminaite en un bloqueig va permetre que les locals fessin un parcial de 10-0 que les posava a només vuit punts de les gironines (24-32). En aquest moment haurien pogut saltar les alarmes, però l'experiència i qualitat de Núria Martínez va fer que no fos necessari. L'experimentada jugadora de l'Uni va clavar un triple que tornava a posar les de Fontajau per damunt de la barrera psicològica dels deu punts (24-35). Això sí, a l'Spar Citylift Girona li van fer falta quatre minuts per anotar la primera cistella en aquest segon període. El Sant Adrià es va tornar a posar a només vuit punts (27-35) a 4.30 del descans. Després d'aquest impàs, les de Surís van tornar a escriure el mateix guió de l'inici. Primer Rosó Buch, a continuació Núria Martínez després d'una recuperació a mitja pista que ella mateixa es va encarregar de finalitzar a la contra i dos triples seguits de Mendi i Buch van permetre clavar un parcial de 7-18 per arribar al descans guanyant de 19 punts (34-53).

A la represa, el guió no va canviar. L'Uni va saber mantenir les diferències i sumar un triomf que permet lligar el segon gran objectiu de la temporada després d'haver aconseguit precisament ara fa uns dies el pas als setzens de l'Eurocup.