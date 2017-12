El Màlaga reacciona amb un triomf a Anoeta i l´Atlètic continua a dalt

Anoeta va tornar a ser favorable, com gairebé tota la temporada, per a un equip visitant i el Màlaga va guanyar amb justícia a la Reial Societat. Victòria amb gols de Borja Bastón i Chory Castro que serveix a l'equip de Míchel per abandonar l'últim lloc de la classificació després d'una partit molt decebedor dels donostiarres.



L'Athletic es va imposar per 1 a 2 al Llevant al Ciutat de València en un partit en el qual els bascos es van dur, potser, massa premi davant un rival que va anar de menys a més però que no va poder sumar ni un punt que, per joc, va poder va merèixer en la segona meitat, però que es va trobar amb un gol en pròpia porteria de Postigo a deu minuts pel final.



L'Atlètic de Madrid va guanyar 0 a 1 al camp del Betis i va aconseguir un rècord d'un any invicte fora que li serveix per seguir ferm en la seva persecució al líder. Va ser un partit discret i molt pràctic en el que els de Simeone van aprofitar un solitari gol de Saúl, a la mitja hora de joc, per superar un rival molt millorat. Per la seva banda, el Betis va sumar el seu cinquè partit sense guanyar.