Plata per a Mechaal a l´Europeu

L'atleta palamosí Adel Mechaal va aconseguir ahir la medalla de plata en el Campionat d'Europa de Cros, disputat a la localitat eslovaca de Samorin, després d'una cursa en la qual va estar en tot moment en les posicions capdavanteres. Fins a la meitat de la prova va formar part d'un grup de quatre, juntament amb tres dels atletes britànics, però quan va veure que, per darrere, s'acostava el turc Kaan Kigen Ozbilen, subcampió d'Europa de mitja marató el 2016, va accelerar el ritme per intentar que el turc no l'atrapés, però quan va veure el ritme que portava Ozbilen va decidir afluixar i aguantar rere seu per intentar-ho al final de la carrera. En els darrers metres, però, les forces ja eren molt justes i el palamosí no va tenir opció de superar Ozbilen, que va creuar la línia d'arribada nou segons per davant de Mechaal.

El segon lloc del palamosí, a més, va servir perquè el combinat espanyol aconseguís la medalla de plata en el global per seleccions, amb 20 punts, tres per darrere de Turquia, guanyadora de l'or. Els altres atletes espanyols que van puntuar van ser Daniel Mateos, vuitè, i Ayad Lamdassem, desè.

Mechaal s'ha convertit ja en tot un especialista també en aquests campionats, en els quals, després de la cursa d'ahir, ha aconseguit ja cinc medalles, dues en àmbit individual i tres per equips: el palamosí va aconseguir el bronze individual i l'or per equips ara fa dos anys, a la localitat francesa de Hyères i, en la passada edició de la prova, celebrada a Chia, va finalitzar vuitè però el combinat espanyol va aconseguir la medalla d'argent.

Els que sí que van aconseguir la medalla d'or van ser els júnior, o com s'han passat a denominar en àmbit internacional, els sub-20. En el combinat espanyol hi participava el també palamosí Anasse Mahboub, que va contribuir a aquest èxit amb una setena posició. Mahboub ja havia format part d'aquest equip la passada temporada, quan a l'Europeu de Chia van aconseguir la medalla d'argent. Mahboub, l'any passat, va acabar en tretzè lloc, i va contribuir també amb els seus punts a l'èxit de l'equip.

També hi va haver representació gironina en la prova que s'estrenava enguany, la del relleu mixt. La banyolina Esther Guerrero va contribuir a l'obtenció de la medalla de bronze en la prova de relleu mixt, que s'estrenava en aquesta edició de la prova. Guerrero formava part d'un equip en el qual també participaven Solange Pereira, Víctor Ruiz i Jesús Gómez i van aconseguir el bronze quedant per darrere de les seleccions de Gran Bretanya (or) i de la República Txeca (plata).