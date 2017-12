El Shum encaixa una nova derrota i ja fa set partits que no guanya

Després de tres victòries en els tres primers partits de la Lliga d'hoquei de primera divisió, el Shum fa set partits que no guanya. Aquest cap de setmana va tornar a perdre a la pista del Sant Feliu per 6 a 3, en un partit en què els de David Bou no es van posar mai per davant a l'electrònic. Ara són onzens a la classificació amb un balanç de 3 victòries, 3 empats i 4 derrotes.