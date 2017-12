Chelsea El somni europeu per salvar el seu fracàs a la Premier

Després d'una temporada sense tastar la Lliga de Campions, el Chelsea ha tornat a la màxima competició continental amb força, erigit com a rei d'Anglaterra després de la seva sonada conquesta de la Premier League, i amb el suport, sobretot, de tres futbolistes: Eden Hazard, Álvaro Morata i l'omnipresent N'Golo Kanté. El rival del Barcelona a vuitens -un dels pocs equips davant els quals Messi encara no ha vist porteria- s'aferra a la Lliga de Campions per intentar salvar una campanya que se li ha torçat molt d'hora. Amb quatre derrotes en 16 jornades a la Premier i vist el nivell del Manchester City, Antonio Conte, tècnic dels «Blues», ha assumit que han dit pràcticament adeu a les seves opcions pel títol. Amb l'equip londinenc en tercera posició de la taula, a 14 punts del City, l'atenció es desvia cap a la Copa d'Anglaterra (FA Cup) i la Lliga de Campions, competicions que semblen com taula de salvació d'un club que va arrencar el curs com a favorit a tot. L'auster mercat de fitxatges dels «Blues», del qual tant s'ha queixat Conte, i la picabaralla amb Diego Costa, que ha acabat a l'Atlètic de Madrid, va minvar ja des de l'arrencada les opcions del seu equip. Van arribar Morata (Reial Madrid), Rüdiger (Roma), Bakayoko (Mònaco), Zappacosta (Torino), Drinkwater (Leicester) i Willy Caballero (Manchester City), però han marxat John Terry (Aston Villa), Chalobah (Watford), Aké i Begovic (Bournemouth), Solanke (Liverpool), Diego Costa (Atlètic), Traoré (Olympique Lió) i Nemanja Matic (Manchester United).