Chelsea-Barça i Madrid-PSG: vuitens explosius a la Lliga de Campions

Chelsea-Barça i Reial Madrid-París Saint Germain són els dos grans enfrontaments dels vuitens de final de la Lliga de Campions, segons el sorteig celebrat ahir a la seu de la UEFA a Nyon. La fortuna la va determinar la mà innocent de Xabi Alonso -campió amb el Liverpool el 2005 i amb el Reial Madrid el 2014. Així el defensor del títol, el quadre blanc, va quedar emparellat amb un dels grans aspirants a succeir-lo: l'equip que més inversió ha efectuat amb les multimilionàries contractacions de Neymar i Mbappe.

El projecte del club parisenc està clarament fet per, d'una vegada per totes, assaltar al títol continental. De moment la seva marxa ha estat espectacular. Cinc victòries i tan sols una derrota, en l'última jornada a Munic davant el Bayern, i 25 gols a favor, demostren una marxa imparable.

El nou gran trident del futbol mundial, format per Neymar, Edinson Cavani i Mbappe, sorgeix com a gran amenaça per a un Reial Madrid que espera arribar en millor forma a febrer/març, quan es disputarà l'eliminatòria. El conjunt parisenc del tècnic espanyol Unai Emery, en passar com a primer de grup, té l'avantatge teòric de jugar el partit de tornada al Parc dels Prínceps.

Al Barcelona li va tocar en sort un altre dels rivals a evitar, el Chelsea d'Antonio Conte, en el qual militen exjugadors del conjunt blaugrana com Cesc Fàbregas i Pedro Rodríguez, i altres jugadors espanyols com César Azpilicueta, Marcos Alonso i l'exmadridista Álvaro Morata, la referència ofensiva al costat de la màgia del belga Eden Hazard. El quadre d'Ernesto Valverde jugarà la tornada a casa i l'anada a Stamford Bridge, escenari de bon record per al barcelonisme amb un gol a última hora Andrés Iniesta que li va donar el pas a la final de la Champions de 2009, o la diana de Ronaldinho el 2005, tot i que hi ha altres confrontacions que van deixar pitjor gust de boca. Aquesta eliminatòria s'està convertint ja en un clàssic dels últims anys.

El Manchester City, l'equip que millor inici de temporada ha tingut, s'enfrontarà al Basilea, una de les revelacions de la primera fase, mentre que el Sevilla va quedar emparellat amb el Manchester United de Mourinho.