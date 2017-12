La gran capacitat golejadora de Marín i Torra (Reus) posa a prova el Lloret

Amb el descens a només tres punts (Palafrugell) i un únic lloc de marge, el Lloret Vila Esportiva necessita sumar punts però, sobre el paper, la visita del Reus del gironí Romà Bancells o de Raul Marín (15 gols) i Marc Torra (13), primer i tercer màxims golejadors de la categoria, no sembla la millor oportunitat. O, com a mínim, la més assequible. L'equip de la capital del Baix Camp arribarà a Lloret com a tercer classificat de l'OK Lliga, a sis punts dels dos líders: Barça i Liceo.

L'efectivitat golejadora de Marín i Torra posarà a prova l'habitual consistència defensiva de l'equip entrenat per Manolo Barceló, que tancarà avui un inici de desembre molt complicat en el que ha hagut de jugar de manera consecutiva contra Barça (derrota per 0-1), Liceo (5-0 a la Corunya) i ara Reus, els tres primers classificats de l'OK Lliga. El partit començarà a dos quarts de deu.