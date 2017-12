Bany de masses a Cassà per a Ramalho (Girona FC) i Evans i Conde (Uni Girona)

El defensa del Girona Jonas Ramalho i les jugadores de l'Spar Citylift Girona Maria Conde i Evans han rebut aquest matí un autèntic bany de masses al CEIP Puig d'Arques de Cassà, on han sigut les estrelles convidades en la presentació d'una nova edició de La Grada Suma. Aquest és un projecte que impulsa des de fa anys el Consell Esportiu del Gironès per conscienciar els alumnes de 4rt, 5è i 6è de Primària del comportament positiu que s'ha fe tenir quan s'assisteix a un esdeveniment esportiu. Els escolars treballaran la qüestió a la classe, faran pancartes de suport al Girona i a l'Uni i d'aquí uns mesos podran assistir a un partit a Montilivi i a un a Fontajau per posar en pràctica tot allò que han après.

Després de la firma del conveni per part de Delfí Geli (Girona), Cayetano Pérez (Uni) i Narcís Boschdemont (Consell Esportiu del Gironès), alguns estudiants han pogut fer preguntes a Ramalho, Conde i Evans, sobre la seva alimentació, costums i, fins i tot, les diferències de sou entre l'esport masculí i el femení. Al final de l'acte tots tres esportistes han estat una llarga estona firmant autògrafs. En el cas de Ramalho ha sigut aclamat pràcticament fins a la sortida del centre.