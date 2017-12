David López pateix una fractura nasal i haurà de portar una màscara

El central de l'Espanyol David López va patir durant el partit de dilluns contra el Girona al RCDE Stadium una fractura nasal, un diagnòstic confirmat ahir amb les proves mèdiques a les quals es va sotmetre al matí el jugador barceloní. El futbolista va ser atès ahir al mateix terreny de joc després d'un salt en què va rebre l'impacte del braç de Cristhian Stuani. L'exjugador del Nàpols va poder continuar al partit després que li aturessin l'hemorràgia a la banda però després va ser traslladat a un centre hospitalari en què se li va reduir la fractura. Ahir al matí, el del planter blanc-i-blau no es va exercitar a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià amb la resta dels seus companys.

A més a més, el club espanyolista va comunicar que David López farà servir una màscara protectora especial per a aquest tipus de lesions. En funció de l'adaptació del jugador, el defensa podria entrar en la convocatòria per al pròxim partit de Lliga contra Las Palmas, diumenge. El català és una peça important a l'onze inicia de l'entrenador Quique Sánchez Flores. Si no pogués jugar, el seu relleu sortiria d'entre Óscar Duarte o Naldo.