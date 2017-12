Josué Canales (GEiEG) és medalla de plata als Jocs Centreamericans

L'atleta del GEiEG Elvin Josué Canales va aconseguir la passada matinada la medalla d'argent a la prova de 800 metres dels XI Jocs Esportius Centroamericans, que es disputen a Nicaragua. Canales que entrena sota les ordres de Josep Maria Badosa, entrenador de mig fons del GEiEG aconsegueix, d'aquesta manera ser l'atleta «més jove» en penjar-se una medalla en categoria absoluta, d'aquesta competició. Canales només va ser superat pel costa-riqueny Juan Diego Castro.

Malgrat haver fet unes bones temporades, l'atleta ha explotat aquest 2017, en què ha aconseguit estar entre els millors tant a la temporada de pista coberta com a la d'aire lliure. D'aquesta manera, l'esportista del GEiEG ha aconseguit la mínima per participar en el mundial juvenil de Nairobi. Essent de primer any, la medalla és tot un èxit pel grupista.

La Federació Hondurenya d'Atletisme segueix de molt a prop Canales, en una clara aposta que sigui un dels seus atletes de cara als propers Jocs de Tòquio 2020. Així, amb un treball coordinat entre els tècnics del GEiEG i el Comitè Olímpic d'Honduras, Canales seguirà les pautes establertes mentre s'entrena a les instal·lacions del GEiEG.