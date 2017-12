El Salt GC a les tecnificacions del CAR de Madrid

Les concentracions de Tecnificació Nacional de Gimnàstica Artística que es faran aquest mes al CAR de Madrid comptaran amb vuit gimnastes del Salt Gimnàstic Club. Del 5 al 8 de desembre hi seran Jana Guardiola i Aida València. Del 18 al 21 serà el torn per a Jeroni Casassas, Ignasi Trota, Hugo Rebollar, Dietmar Reinhardt i Pau Jiménez. Finalment, Sara Coll hi serà del 20 al 23.