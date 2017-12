Bale evita el desastre del Madrid contra el desconegut Al-Jazira

Gareth Bale va trobar el premi als seus mesos de patiment sent el gran protagonista de la classificació del Reial Madrid a la final del Mundial de Clubs, amb un gol salvador que va propiciar la remuntada a nou minuts del final i va treure al seu equip de l'esperpent, víctima de greus errors defensius i de concentració davant d'un Al-Jazira que va tutejar el vigent campió (1-2). Dissabte, els blancs es jugaran el títol contra el Gremio (18.00). L'estrena del Madrid va tenir ensurt inesperat. Cap jugador creia el marcador al descans. Un 1-0 en contra després de 17 rematades i cinc parades del porter, més un gol anul·lat a Casemiro pel VAR. Sentir tanta superioritat va conduir a la relaxació defensiva i al desordre en demarcacions que va aprofitar un Al-Jazira amb les idees clares, provocant la histèria amb un 2-0 tot just arrencar el segon acte, anul·lat per fora de joc pel VAR quan en principi s'havia concedit. Cristiano va empatar poc després, minut 53, i Bale acabaria decidint el partit en la primera pilota que tocava.