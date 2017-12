Iniesta avala l´arribada de Coutinho i Yerri Mina en el mercat d´hivern

El capità del Barcelona, Andrés Iniesta, creu que el defensa del Palmeiras Yerry Mina i el migcampista del Liverpool Philippe Coutinho serien «dos grans fitxatges» per al mercat d'hivern. «Crec que serien dos reforços importants», va afirmar Iniesta, que considera que compleixen amb el perfil que necessita el Barça: «Jugadors de nivell que tinguin la capacitat de seguir creixent dins d'un gran entorn com aquest i estiguin preparats per aguantar la pressió d'un club on no hi ha respir».

El migcampista manxec va compartir ahir la jornada amb els catorze aficionats que han guanyat el concurs #IniestaPerUnDia, promogut pel FC Barcelona i Estrella Damm, i va comparèixer en roda de premsa per repassar l'actualitat blaugrana. En el cas que arribés Yerri Mina seria per ocupar la plaça de central que deixaria vacant Javier Mascherano, si l'internacional argentí finalment decideix sortir del Barça a la recerca de més minuts. Iniesta ha parlat amb Mascherano i coneix aquesta possibilitat, però es va negar a donar per feta la seva marxa: «M'agradaria que Javi es quedés, perquè a més d'un gran jugador és una persona molt important en el grup. A dia d'avui, no hi ha res oficial. Si passa, ho valorarem».

Andrés Iniesta també va qualificar «d'hipòtesi» el possible fitxatge pel Reial Madrid, la temporada que ve, del seu excompany en el Barcelona Neymar da Silva, ara enrolat a les files del PSG. «No és una cosa que m'importi gaire, encara que potser em molestaria perquè és un jugador únic i determinant que, en tal cas, reforçaria el nostre màxim rival», va comentat respecte a això el migcampista blaugrana.

En clau madridista Iniesta també va valorar la cinquan Pilota d'Or aconseguida pel portuguès Cristiano Ronaldo, una xifra que l'iguala a Leo Messi. «Sempre he dit que no és un premi on sapiguem exactament quins valors el regeixen. Si són títols, si no, si són títols amb la teva selecció, si no ho són... Cadascú té les seves preferències però no em sembla en cap cas injust que un jugador com Cristiano pugui tenir aquestes Pilotes d'Or», va dir. Això sí, Iniesta va assegurar que, encara que se sent «molt orgullós» de la carrera que ha tingut, ell «mai» s'autoqualificaria com el millor futbolista espanyol de la història, cosa que Cristiano sí que va fer, en proclamar-se com el millor de la història a escala mundial.

El migcampista del Barça, baixa contra el Vila-real per una sobrecàrrega es va mostrar «optimista2 respecte a les seves possibilitats de reaparèixer en el pròxim duel de la lliga contra el Deportivo: «Em trobo més o menys bé. No va ser una lesió com a tal, sinó unes molèsties i espero estar disponible per diumenge».