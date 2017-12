El positiu de Froome a la Vuelta sacseja el ciclisme

El salbutamol, un broncodilatador que alleuja els efectes de l'asma, ha tornat a sacsejar el món del ciclisme després de conèixer ahir el positiu del britànic Chris Froome per aquesta substància a la Vuelta 2017, en què es va proclamar vencedor, menys de dos mesos després de guanyar el quart Tour de França.

La Unió Ciclista Internacional (UCI) va anunciar el positiu per una substància controvertida, ja que el seu ús està permès fins a determinats nivells, segons el reglament de l'Agència Mundial Antidopatge, que en aquest cas autoritza la quantitat de 1.000 nanograms per mil·lilitre d'orina. En el cas de Froome el registre és de 2.000 nanograms.

Aquest broncodilatador té efectes immediats després del seu ús, disminueix l'obstrucció de les vies respiratòries i, quan es realitza exercici físic, resulta de gran ajuda per evitar processos asmàtics, ja que facilita la respiració. Es pot administrar per via oral, intravenosa o mitjançant un inhalador de dosis mesura, com el Ventolín, que ha estat l'utilitzat per Froome en aquesta ocasió.

Un ús autoritzat, ja que el quàdruple guanyador del Tour de França compta amb un permís. El seu equip explica que Froome és asmàtic des de la infància, però aporta una dada tan reveladora com perillosa per al desenllaç del cas i de la possible sanció: el seu nivell de salbutamol ha estat de 2.000 nanograms. L'UCI va explicar en el seu comunicat que «la presència en orina de salbutamol superior als 1.000 nanograms per mil·lilitre no serà considerada com a ús terapèutic de la substància i sí com un resultat advers».

Xifres concloents que obligaran Froome i el seu equip, l'Sky, a provar aquest nivell de Salbutamol amb un estudi mèdic i farmacològic convincent. Altrament s'exposarà a una sanció que, si es fes efectiva, suposaria un autèntic torpede a la línia de flotació del ciclisme en general, que tornaria a submergir-se en les brutes aigües del dopatge.

Froome va agrair els «missatges de suport» que va rebre després de ser revelat el seu positiu i es va mostrar «convençut» que s'arribarà «al fons de l'assumpte». «Lamentablement no puc compartir més informació fins que es completi la investigació», va assenyalar el corredor en el seu compte de Twitter. L'UCI assenyala que Froome va donar positiu en un control realitzat el 7 de setembre i se li va comunicar el dia 20.