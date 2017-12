L'Inter podria demanar la cessió de Gerard Deulofeu aquest mercat d'hivern

Gerard Deulofeu ha anat desapareixent dels plans d'Ernesto Valverde les últimes setmanes. L'extrem gironí no ha respost a la confiança del tècnic extremeny, que les últimes jornades no l'ha ni convocat. Tot plegat, juntament amb la imminent recuperació de Dembélé i la possible arribada d'un jugador de perfil ofensiu al mercat d'hivern podria obrir les portes del de Riudarenes. Així des d'Itàlia, Tuttosport assegurava ahir que l'Inter segueix el selvatà i estaria interessat a aconseguir la seva cessió fins a final de temporada amb opció de compra a partir del juny. El tècnic Luciano Spalletti hauria demanat reforçar l'equip amb l'arribada d'un punta i el nom del davanter blaugrana seria un dels candidats escollits per apuntalar el conjunt en el mercat hivernal.

La premsa italiana assegura que la prioritat de l'Inter és Simone Verdi, davanter del Bolonya, encara que la seva contractació s'intueix d'allò més complicada. És aquí on apareix el nom de Deulofeu com a alternativa més factible. Spalletti valora especialment que Deulofeu ja coneix el Calcio a la perfecció i que la seva progressió en els mesos que va estar cedit al Milan va ser més que positiva.

Fins ara Deulofeu ha participat en 16 partits (10 de titular) entre Lliga, Lliga de Campions, Supercopa i Copa del Rei, en els quals ha marcat dos gols.



Pensant en el Deportivo

D'altra banda, Valverde va tornar a treballar amb tots els jugadors que té disponibles per preparar el partit de diumenge, contra el Deportivo de la Corunya, després d'haver donat dos dies de festa als seus futbolistes. Després d'una important victòria al camp del Villareal (0-2), el Barcelona encararà diumenge al Camp Nou (20.45 hores) el Deportivo, en el penúltim partit de Lliga de l'any, abans d'acabar-lo contra el Reial Madrid d'aquí a dos dissabtes. A l'entrenament d'ahir a la Ciutat Esportiva, Valverde va poder treballar amb tots els seus efectius, encara que el porter Marc ter Stegen va realitzar treball específic, segons va informar el club. De la seva banda, el Dépor té la baixa segura de Fede Cartabia, que aquesta setmana ha estat operat de pubàlgia. Cristóbal Parralo està pendent del gironí Gerard Valentín.