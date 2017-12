L'OIympiacos haurà de remuntar 4 punts per ser el rival de l'Uni a l'Eurocup

L'Olympiacos no va resoldre l'eliminatòria a Bucarest i les gregues hauran de superar el Sepsi romanès la setmana vinent a Atenes per ser rival de l'Spar Citylift Girona en els setzens de final de l'Eurocup. Ahir, el Sepsi va guanyar 59-55 en un partit igualat que les romaneses varen resoldre en el darrer quart contra un Olympiacos on va brillar la nord-americana Ivonne Anderson (19 punts). Per part de les romaneses, les millors van ser la veterana base local Annamarie Godri-Paraui (16 punts) i l'escorta nord-americana Tyanunna Marshall (13). El partit de tornada es jugarà dijous vinent, 21 de desembre, a Atenes (17.00). El guanyador s'enfrontarà en setzens de final a l'Spar Citylift Girona. El 4 de gener a Atenes o Bucarest i la setmana següent a Fontajau.