El Bordils pot tancar l'any fora del descens si supera el Madrid

El Bordils rep aquesta tarda (17.00) l'Ikasa Madrid en l'últim partit d'aquest 2017. Un duel que pot ser determinant en la lluita per la permanència perquè els madrilenys són penúltims i, com els gironins, que tenen un punt més, ocupen zona de descens. L'equip de Sergi Catarain, però, probablement en podrà sortir, tancant l'any en llocs de salvació, si s'apunta la victòria perquè el Palma del Río, l'equip que ara marca la permanència, visita la difícil pista de Los Dólmenes, el líder de Divisió d'Honor Plata.

«Arribem molt bé al partit. Els jugadors estan molt mentalitzats que no es pot escapar la victòria», explicava ahir el tècnic del Bordils. Sobre el rival, Catarain va detallar que «són un equip similar al nostre i, per tant, espero un partit igualat. Ells sempre apliquen una defensa 6-0 i són els menys golejats de la lliga, però també els menys golejadors, cosa que segurament explica per què són allà on són». L'entrenador gironí considera que «caldrà minimitzar els errors i ser competitius durant els 60 minuts, hem d'estar en lluita constant. Al final passarà el que passarà en el resultat, però hem d'acabar amb la sensació d'haver-ho donat tot a la pista».

La primera volta de la lliga s'acabarà ja entrat el 2018. La competició s'atura, després del partit d'avui, fins al 13 de gener, amb un altre duel contra un rival directe per al Bordils, a la pista del cuer, el Covadonga. Els de Sergi Catarain, per tant, afronten ara dues jornades consecutives clau que, en cas de superar-les, poden disparar les seves opcions de permanència. Per al Bordils la primera volta s'acabarà al Blanc-i-Verd, el proper 20 de gener, amb la visita del Nava.