El Bordils tanca l'any amb un triomf contra un rival directe (23-22)

Sergi Catarain deia en la prèvia del partit d'aquesta tarda contra el Madrid que veia els seus jugadors molt "mentalitzats" per no deixar escapar l'oportunitat de guanyar un rival directe i a l'hora de la veritat, l'equip ha respost i ha acabat tombant l'Ikasa Madrid (23-22) al Blanc-i-Verd. Els gironins han anat pràcticament sempre per davant en el marcador, tot i que han hagut de suar fins el final per celebrar un triomf que pot ser determinant a final de temporada. Al descans el Bordils ja dominava (10-8). Si el Palma del Río perd aquesta tarda a la pista del líder, Los Dólmenes, els gironins passaran el Nadal fora dels llocs de descens. La Divisió d'Honor plata es reprendrà, ja entrat el 2018, el 13 de gener. El Bordils té un altre duel crucial a la pista del Covadonga, l'actual cuer del campionat.