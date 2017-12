El derbi posa a prova les aspiracions de Girona i Palafrugell

Dissabte de derbi gironí a l'OK Lliga. El Citylift Girona i el Corredor Mató Palafrugell es veuen les cares aquest vespre (20.00) a Palau II en un partit de pronòstic incert. Els locals, que van començar molt bé la temporada, no han sabut resoldre diversos partits en els últims minuts i han vist frenades les seves aspiracions a classificar-se per a la Copa, l'últim exemple, la setmana passada a Alcoi, quan van rebre el 2-1 definitiu gairebé sobre la botzina. El Palafrugell, en canvi, ve de puntuar contra l'Asturhockey i malgrat seguir en zona de descens, ja té la permanència a només 3 punts (la marca el Lloret).

Ramon Benito, tècnic del Girona, espera un derbi «igualat» que s'endurà «qui millor controli els nervis». Espera un Palafrugell que anirà a Palau «a donar-nos la iniciativa, a fer que siguem nosaltres els qui arrisquem». Xavier Garcia Balda, en canvi, no té una idea clara del partit: «el 5-0 que vam rebre a la Copa Catalunya ens va fer mal i encara hem té descol·locat perquè fins aquell dia tots els partits havien sigut ajustats i unes vegades guanyaven ells i en altres, nosaltres».

Benito considera que la victòria serviria per «allunyar un rival directe en la lluita per la permanència i ens tornaria a donar opcions d'entrar a la pugna per la Copa, que encara no està descartada gràcies a la gran igualtat que hi ha a la lliga. Per Xavier Garcia Balda «a nivell anímic puntuar seria un premi extraordinari» que els acostaria més a la permanència.

El Lloret, precisament l'equip que marca ara la zona de salvació, amb tres punts més que els del Baix Empordà, visita aquest vespre (20.15) l'Alcoi, que la jornada anterior va superar el Girona.