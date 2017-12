Òscar Álvarez: «Guanyar l'Hèrcules ens donaria més tranquil·litat»

El Llagostera rep aquesta tarda al Municipal l'Hèrcules en l'última partit de l'any i de la primera volta. Després de l'ensopegada al camp de l'Ontinyent, desaprofitant un penal i que el rival jugués amb un home menys, el tècnic Òscar Álvarez admet que una victòria contra els alacantins «ens serviria per estar més tranquils». L'Hèrcules arriba amb moltes baixes, com les de Mikel Santamaria, Juli i José Gaspar, lesionats, i Pepelu, sancionat, i amb una ratxa de quatre partits sense guanyar que ja ha provocat les primeres crítiques cap a Claudio Barragán.

«Pel nom sempre estan obligats a estar a dalt. Tot i això veig l'equip preparat per afrontar el partit», va destacar l'entrenador dels blaugrana. Segons Álvarez «a Ontinyent vam rebre un cop dur» i va admetre que la primera volta «en números ha sigut dolenta». Per la seva banda Claudio espera que l'Hèrcules s'adapti ràpid a les característiques del reduït Municipal de Llagostera. Aquesta setmana els alacantins han escurçat el camp d'entrenaments per habituar-se al que es trobaran.