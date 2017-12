El Palamós tanca l'any i la primera volta amb la visita a l'Hospitalet

L'Hospitalet lluitarà per conservar la quarta plaça, el persegueixen fins a cinc equips, mentre que el Palamós ho farà per no caure en places de descens. Aquesta tarda (17.00) el degà visita la Feixa Llarga amb ganes d'oblidar la pèssima imatge mostrada en l'últim partit davant el Prat (0-2). Els de Vicenç Fernández que sumen dues derrotes consecutives ocupen la 17a posició amb 15 punts i tenen el descens a dos de distància. Fernández, considera que s'enfronten a un rival molt complicat: «Ens farà falta competir al màxim si volem puntuar», va assegurar ahir el preparador.