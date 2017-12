Sergio Ramos jugarà infiltrat la final del Mundial de Clubs contra el Gremio

El Reial Madrid busca la seva tercera corona mundial, amb la qual igualaria el Barcelona com a equip amb més títols des del canvi de format de la competició al Mundial de Clubs, i convertir-se en el primer que reedita èxit, amb el Gremio de Porto Alegre brasiler com a rival. Sergio Ramos, que jugarà infiltrat, torna a la defensa madridista. També serà novetat Carvajal al lateral dret. Zidane deixarà Bale a la banqueta, per si li cal un revulsiu durant el partit.