El final d'any somiat a Bordils

Al final la moneda va caure de cara i el Bordils podrà encarar l'aturada nadalenca amb una certa tranquil·litat, ja que les victòries, encara que siguin patint, van arribant. El valor afegit de la d'ahir a la tarda, a més, va arribar dues hores més tard, quan es va confirmar que el Bordils passarà el Nadal fora dels llocs de descens gràcies a la derrota del Palma del Río a la pista del Conservas Alsur Los Dólmenes (25-19).

Ahir, davant l'Ikasa BM Madrid, els de Sergi Catarain van fer un pas endavant, derrotant un rival directe en la lluita per la permanència després d'un partit dur i travat que no es va resoldre fins a l'última jugada, quan Comas treia una mà salvadora per evitar l'empat dels visitants en l'últim sospir.

El matx va començar amb una primera part de defenses molt tancades que obligaven a atacs llargs i treballats i que costava acabar amb bon peu. Això va provocar que durant la primera mitja hora es veiessin molt pocs gols, i que primés la tàctica sobre la velocitat. El Bordils va fer valer la seva condició de local i amb el Blanc-i-Verd animant de valent va tenir els primers avantatges en el marcador. De fet, el Bordils no va deixar d'anar per davant en el marcador en tot el partit, tot i que els avantatges van anar variant. A la primera part els de Catarain van arribar a tenir un coixí de 3 gols (7-4, m.20), tot i que els visitants aconseguien empatar quatre minuts més tard (7-7, m.24). La por en el llançament, per part dels dos equips, es va traduir en un 10-8 al final de la primera part.



Més velocitat i més nervis

La segona part va patir un canvi de guió radical. El Bordils va sortir amb més intensitat i agressivitat i, ajudat per un inspiradíssim Arnau Palahí, va començar a eixamplar distàncies en el marcador, tot i que mai van arribar a passar de 5 gols (17-12, m.12), fet que va permetre als rivals tornar-se a ficar dins del partit.

Els madrilenys van canviar la defensa, del 6-0 a una individual sobre Sergi Mach i Arnau Palahí, dificultant que els dos jugadors pels quals passava tot el joc local poguessin connectar amb la resta de l'equip.

Això va provocar una baixada considerable en l'anotació, que va ser aprofitada pels visitants per anar reduint distàncies a poc a poc fins a situar-se a només un gol. En la darrera jugada del partit i amb possessió pels madrilenys, Joan Comas va treure una mà miraculosa a baix, a tocar del pal, per evitar el gol de l'empat, que hauria sigut un cop duríssim. La lliga es reprendrà el proper 13 de gener a la pista del Covadonga, cuer de la categoria, en una nova cita vital.