L'Uni vol fer un pas més per ser cap de sèrie de la Copa

Després de guanyar la setmana passada a la pista del Sant Adrià (61-85) i certificar la classificació per a la Copa de la Reina, l'Spar Citylift Girona rep aquesta tarda a partir de les 18h el Quesos El Pastor de Zamora, on juga l'exjugadora del conjunt gironí Ainhoa López. Les noies d'Èric Surís buscaran la seva cinquena victòria consecutiva a la Lliga i seguir invictes a Fontajau en l'últim partit de l'any a casa.

Les visitants, en canvi, buscaran el seu primer triomf lluny de la seva pista. L'equip entrenat per Lucas Fernández només ha guanyat dos partits aquesta temporada, l'últim la setmana passada davant el Movistar Estudiantes (87-64), i son avantpenúltimes lluitant per la permanència.

Èric Surís va destacar que la situació de l'equip, en general, és bona, perquè «s'està treballant molt bé i per la dinàmica de victòries» que han assolit. A més, també s'està aprofitant aquestes setmanes llargues, sense competició europea, per créixer com a equip i tenir ritme d'entrenaments.

El tècnic gironí va dir que ara per ara només importa el partit d'aquesta tarda i acabar bé l'any a casa, i que es volen classificar com a caps de sèrie per la Copa. De fet, amb una victòria aquesta tarda, les gironines s'assegurarien la segona posició virtual en la classificació i el dret a ser caps de sèrie a la Copa.

Del rival, Surís va remarcar que no es poden confiar d'un rival que és a la zona baixa de la classificació, ja que arribaran a Girona amb els ànims alts per la victòria de la setmana passada. També va dir que plantejarien un partit incòmode i intentaran fer mal amb les seves millors jugadores. Per això, les gironines hauran de sortir concentrades i no cometre errors a l'inici.

L'Uni ja van guanyar l'any passat el Zamora (81-72), en un partit que no es va decidir fins als minuts finals i en el qual les de casa es van posar líders.

Amb la victòria, les gironines també seguirien l'estela del Perfumerías Avenida que va guanyar ahir a la tarda al Pajariel Bembibre per 77 a 65 i continuen amb només una derrota per onze victòries. Després d'aquest partit les de Surís tindran dos desplaçaments consecutius: Mann Filter i Pajariel Bembibre. La Lliga Femenina no s'atura per Nadal.