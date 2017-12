El Palamós tanca l'any rebent una pluja de gols a l'Hospitalet

El Palamós acaba l'any i la primera volta amb tres derrotes consecutives. Dissetens i amb 15 punts, els gironins necessiten que el Granollers no guanyi aquest matí al camp del Santboià per no canviar d'any en descens a Primera Catalana. El degà visitava un Hospitalet que feia 5 jornades que no guanyava i que volia els tres punts per no perdre una de les places de play-off. La primera part va ser de domini altern i amb poques ocasions de gol. Al quart d'hora, el porter visitant Quintanas es va lluir aturant un xut dels riberencs, però el refús va anar a parar als peus de Ripoll, qui a la segona no va perdonar. El matx va arribar al descans amb dues arribades molt clares a totes dues àrees. Gerard Herrera va estar a punt d'empatar, però el porter local va enviar a córner l'intent de vaselina.

A la segona meitat els del Baix Empordà van fer el més difícil perquè, sense fer un excel·lent partit a nivell ofensiu, van ser capaços d'empatar. Als 12 minuts de la represa Eppy va culminar una bona acció col·lectiva amb un xut des de l'interior de l'àrea que Sergi Puig no va poder aturar. Però l'alegria a casa del pobre dura poc i, dos minuts després de l'empat, els riberencs van tornar a manar en el marcador gràcies a un imparable xut de falta de Dani Fernández.

A partir d'aquí, la fràgil moral dels palamosins va tornar a fer acte de presència i cada aproximació dels barcelonins era sinònim de perill evident. Els gols de l'Hospi anaven caient com fruita madura davant un Palamós més pendent de l'hora que d'una altra cosa. El 3 a 1 va ser obra de l'ex-Llagostera Rodri, qui va rematar al segon pal a la sortida d'un córner. Velillas i Òscar Imaz van arrodonir la golejada local. Després de vacances, el Palamós visitarà el Reus B el proper 7 de gener.